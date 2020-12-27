Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü (Canlı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü (Canlı)

27.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:01
Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü (Canlı)

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma beIN Spors 2'den canlı yayınlanıyor. İşte Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü canlı izle, canlı anlatımı ile ilgili detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. Zorlu müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve maç sonucu haberimizde...

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve maç sonucu daha belli olmadı. Mücadele devam ediyor.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer Özdemir, Varela, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Burak Yılmaz Halis Özkahya Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü (Canlı) | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 17:00:58. #1.14#
title