Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü (Canlı)

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma beIN Spors 2'den canlı yayınlanıyor. İşte Denizlispor - Ankaragücü maç sonucu! Denizlispor - Ankaragücü canlı izle, canlı anlatımı ile ilgili detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. Zorlu müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve maç sonucu haberimizde...

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve maç sonucu daha belli olmadı. Mücadele devam ediyor.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer Özdemir, Varela, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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