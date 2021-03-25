Denizlispor, Altay hazırlık maçında karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor, Altay hazırlık maçında karşılaşacak

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor, Altay hazırlık maçında karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Ligde son olarak evinde oynayıp 0-0 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçının ardından 3 gün izin yapan yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeniden toplandı. Ege ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Denizlispor, 28 Mart Pazar günü Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçı yapacak. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mert Günok Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Altay hazırlık maçında karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:49:01. #1.16#
title