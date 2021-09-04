Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
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Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı

Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor altyapı seçmelerini genç futbolcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Denizlispor altyapı seçmelerini genç futbolcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Seçmelere özellikle komşu illerden gelen sporcular, birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

3 Eylül 2021 tarihinde, 2003-2009 yaş grupları arasında yapılan seçmelere futbolcular yoğun ilgi gösterdi. Seçmelere velileri ile birlikte katılan futbolcular seçilebilmek için kıran kırana mücadele ettiler. Uzun süre antrenman yapmadan seçmelere katılan bazı futbolcuların sakatlık geçirdikleri ve zorlandıkları görüldü. Öğleden önce ve öğleden sonra iki grup halinde yapılan seçmeleri değerlendiren Denizlispor Alt Yapı Koordinatörü Ali Yalçın, göreve gelir gelmez böyle bir karar aldıklarına değinerek, "İki üç gün içerisinde olan bir organizasyon olmasına rağmen iyi bir katılım oldu. Bu kadar yoğun katılım beklemiyorduk. Seçmeler sonunda belirlediğimiz isimleri kadromuza dahil edeceğiz. İnşallah onlarla daha da güçlenerek Denizlispor'u alt yapıda çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunun için öncelikle tesislerimizi güçlendireceğiz. Daha sonrada Denizli'nin değerlerini Türk Futboluna kazandırmak için çalışacağız. Antrenör arkadaşlarımla beraber Denizli'nin neresinde bir futbol maçı varsa giderek izleyecek ve genç yetenekleri bünyemize katacağız. Göreve geleli 3-4 gün oldu bu sürede Denizli'deki amatör takımlardan on civarı futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bize destek olan, zorluk çıkarmayan bütün kulüplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı
Denizlispor alt yapı seçmelerini yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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