Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor - Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

- Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Yeşil-siyahlı takım 19 Temmuz 2020 Pazar günü 21.00'de Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Denizlispor, antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve hendek atlama çalışmaları ile devam etti. Antrenman pas çalışmaları ve top kapma ile devam etti. Takımda kaleci Tolgahan Acar'dan başka eksik olmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA