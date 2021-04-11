Denizlispor, Alanyaspor'a konuk olacak
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Denizlispor, Alanyaspor'a konuk olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Alanyaspor'a konuk olacak

SÜPER Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 34'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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SÜPER Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 34'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Recep Niyaz, Hüseyin Altıntaş ve Ayman Ben Mohamed bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Özgür Çek, maç kadrosuna dahil edilecek.

Bu sezon 11 gol atıp 3 de asist yapan ve Denizlispor'un skora en çok katkı sağlayan oyuncusu durumundaki Hugo Rodallega, Kasımpaşa maçında sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. İki ekip, lig tarihindeki 18'inci randevularına çıkacak. Daha önce iki takım arasında oynanan maçlardaki galibiyet sayılarında eşitlik bulunuyor. Geçmişte oynanan müsabakalarda Denizlispor ve Alanyaspor'un birbirine karşı 7'şer galibiyeti bulunuyor. Üç maç da berabere bitti. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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