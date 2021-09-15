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Yılmaz Akbaşlı: "İki devrede de üstün oynayan takım bizdik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yılmaz Akbaşlı:

Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "İki devrede de üstün oynayan takım bizdik" dedi.

Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "İki devrede de üstün oynayan takım bizdik" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Maç ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor'un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, "İki devrede de üstün oynayan takım bizdik. İlk yarım saatte bir pozisyon göremedik. Ama gelen bir top gol oldu. Bu da bizim takımımızın organizasyonunu bozdu. Zaten golü biz bulsak geçen haftaki farka girerdik. Burada puan alamamamız bizi çok üzdü. Bu oyunun karşılığı puan ve puanlardı. Önümüzdeki Ümraniye maçında inşallah telafi edeceğiz. Çünkü rakibimiz daha dişli daha zorlu bir takım. Daha önce hiç mağlup olmamış bir takım. Bu takımla mücadele etmek bizim takımımızı daha da iyi motive edecektir. Çünkü rakibe göre takım kendini hazırlıyor" diye konuştu. - DENİZLİ

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Haber: Yılmaz Akbaşlı: 'İki devrede de üstün oynayan takım bizdik' - Haberler Spor
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