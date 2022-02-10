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Denizlispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan horoz, bugün yaptığı idmanla Denizli'deki hazırlıklarını tamamladı.

DENİZLİ (İHA) - Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan horoz, bugün yaptığı idmanla Denizli'deki hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Takım antrenmanın ardından karayolu ile İzmir'e hareket etti.

Akşam saatlerinde uçakla İzmir'den Adana'ya geçecek olan Denizlispor, yarın Adana'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Takımda sakatlıkları bulunan Ismail Aissati ve Brahim Darri, Adanaspor maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Denizlispor, Adanaspor, Spor Toto, Denizli, Spor, Haberler

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