Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti
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Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti

Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kaleci Adam Stachowiak ve orta saha oyuncusu Okan Derici ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kaleci Adam Stachowiak ve orta saha oyuncusu Okan Derici ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altay forması giyen 34 yaşındaki kaleci Stachowiak ile 2+1 yıllık, Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki orta saha Okan Derici ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan futbolculardan Stachowiak, 2018-2020 yılları arasında da Denizlispor kalesini korumuştu.

Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti
Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti
Denizlispor, Adam Stachowiak ve Okan Derici'yi transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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