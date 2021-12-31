Denizlispor, Abdülkadir için gelecek tekliflere açık

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Abdülkadir Sünger için tekliflere açık olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla saf dışı bırakan Denizlispor'da kaleci Abdülkadir Sünger, yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti. Maçın ardından sosyal medyanın gündemi haline gelen genç kaleci için transfer iddiaları da ortaya atıldı. Konu hakkında konuşma yapan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kendilerine resmi teklifin gelmediğini ve gelmesi halinde değerlendireceklerini söyledi. Başkan Uz, "Daha önceki toplantıdan sonra hatırlarsanız Galatasaray çıkmıştı rakip olarak. Allah yüzümüze güldü ve takımı yendik. Abdülkadir Sünger bizim futbolcumuz. Bizi onurlandırdı, Türkiye gündemine oturdu" dedi.

"Krizden bir futbolcu kazanmış olduk"

Altyapıya önem gösterdiklerini belirten Uz, "Altyapıdan çıkacak futbolcularla biz önümüze devam edebiliriz. Nitekim bunun ilk göstergesi bu, krizden bir futbolcu kazanmış olduk. Biz Denizlispor olarak Denizlispor'un menfaatine olan her türlü teklife açığız. Kulübün menfaatini korumak zorundayım. Her türlü teklife de açığız. En mantıklı olan cevabı ise vereceğiz. Teklif gelsin diye söylemiyorum. Bizim kalecimiz mevcut kadromuzda devam edecek. Ben resmi yapılmayan hiçbir teklifi kabul etmem. Eğer teklif gelirse de söylerim" dedi. - DENİZLİ