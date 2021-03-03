Denizlispor'a sakatlardan müjde
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Denizlispor'a sakatlardan müjde

03.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:01
Denizlispor'a sakatlardan müjde

SPOR Toto Süper Lig'de bu haftayı bay geçiren Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalara başladı.

SPOR Toto Süper Lig'de bu haftayı bay geçiren Yukatel Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalara başladı. Denizlispor, 2 günlük iznin ardında 6 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı atlatan Veton Tusha ile tedavileri sona eren Recep Niyaz ile Mustafa Yumlu antrenmanda yer aldı.

Bu 3 oyuncunun sağlık heyetinin onayının ardından görev verilmesi durumunda Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkabileceği belirtildi. Düşme potasından kurtulmak isteyen Denizlispor, Yeni Malatyaspor karşısında hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, evlerinde iyi bir sonuç elde etmek istediklerini belirterek "Takımımıza güveniyoruz. Sahada oyuncularımızın sonuna kadar mücadele edeceğine inancımız tam. Yeni Malatyaspor maçından 3 puan kazanmak istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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