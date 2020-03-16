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Recep Niyaz, Denizlispor, Sivasspor, Spor

Denizlispor'a Recep Niyaz ve Barrow şoku!

Denizlispor Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklar bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

16.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:38
Denizlispor'a Recep Niyaz ve Barrow şoku!

Denizlispor Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklar bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenmana hafta sonu oynanan Gençlerbiriği maçında sakatlanan Recep Niyaz ve Barrow katılmadı.


Süper Lig'in 27. hafta maçlarında 21 Mart Cumartesi günü oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanlarla başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Recep Niyaz'ın çekilen MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Sağlık ekiplerince tedavisi başlatılan deneyimli oyuncunun edinilen bilgilere göre tedavisinin yaklaşık olarak 1 ay süreceği öğrenilmiştir. Yine aynı maçta sakatlanan Modou Barrow'un da MR'ı çekilmiş olup sağ arka üst adalesinde küçük yırtık tespit edildi. Barrow'un 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Sağ arka alt adalesinde küçük yırtık tespit edilen kaleci Tolgahan Acar'ın tedavisi devam ederken Tolgahan Acar, özel bandaj ile sahadaki yerini alabilecek. Fizyoterapisteşliğinde çalışmalarına devam eden ve tedavi sürecinde sona gelinen Isaac Sackey, bu hafta içinde takımla beraber çalışmalara başlayacağı öğrenildi.


Tedavileri devam eden Zakarya Bergdich, Kibong Mbamba, Hadi Sacko ve Ben Youssef'in milli maç arasında takımla birlikte çalışmalara başlamaları öngörülmekte olup, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştirdiler. - DENİZLİ

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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