Denizlispor'a Recep müjdesi
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Denizlispor'a Recep müjdesi

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor'a Recep müjdesi

SPOR Toto Süper Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı.

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SPOR Toto Süper Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı. Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemeyen deneyimli orta saha oyuncusunun takımla idmanlara başladığı bildirildi. Tamamen iyileşen Recep'in Fenerbahçe karşılaşmasında formasına kavuşacağı vurgulandı.

Yeşil-siyahlılarda Mohamed ve Özgür Çek ise mücadelede görev alamayacak. Milli arayı Altay'la oynadığı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu 3-2'lik mağlubiyeti önemsemediklerini, sahada gördüğü eksiklikleri en kısa zamanda kapatacaklarını vurguladı. Kutlu, "Bizim için her karşılaşma final. Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız. Artık kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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