Denizlispor'a mucize lazım
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Denizlispor'a mucize lazım

Denizlispor'a mucize lazım
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor bitime 5 maç kala umutlarını iyice tüketti.

Süper Lig'de evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor bitime 5 maç kala umutlarını iyice tüketti. Son 8 karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen yeşil-siyahlılar düşme potasında en dipten çıkamadı. Son galibiyetini Yeni Malatyaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan Denizlispor ardından Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Ankaragücü ve Sivasspor'la berabere kalıp Gaziantep FK, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve BŞB Erzurumspor karşılaşmalarını kaybetti. 

Denizlispor'la ikinci maçına çıkan teknik direktör Ali Tandoğan, Sivasspor müsabakasında çok kritik 2 puanı bıraktıklarını dile getirdi. Duran topların kendilerini zorladığını belirten Tandoğan, "Maçta top kayıpları da yaşadık. Bu da bizi zor durumda bıraktı. Ardından oyuncu değişikliklerinin ardından golü attık. Kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrılmak beni çok üzdü. Kalan haftalarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.Denizlispor, Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Hatayspor (D), Galatasaray ve Karagümrük (D) maçlarıyla sezonunu tamamlayıp mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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