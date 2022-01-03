Denizlispor'a korona şoku - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor'a korona şoku

Denizlispor'a korona şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Maddi sıkıntı ve sakatlıklarla boğuşan Denizlispor'da yapılan korona virüs testinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Maddi sıkıntı ve sakatlıklarla boğuşan Denizlispor'da yapılan korona virüs testinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Galatasaray maçının ardından izne ayırılan Denizlispor korona virüs şoku yaşıyor. Maddi sıkıntılar ve sakatlıklarla boğuşan yeşil siyahlı ekipte yapılan PCR testinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin sonucu pozitif çıktı. Oyuncuları 4 gün izne ayıran Denizlispor, testi negatif çıkanlar ile bugün antrenmanına başlarken, 8 Ocak 2022 tarihinde ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. - DENİZLİ

Denizlispor'a korona şoku

1 hafta önce Galatasaray'ı elemişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı

1 hafta önce Galatasaray'ı elemişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı

 Galatasaray'ın yıldızı Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı

Galatasaray'ın yıldızı Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı

 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresini kimse tahmin edemezdi

'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresini kimse tahmin edemezdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title