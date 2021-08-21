Denizlispor'a ilk haftadan 16 bin TL ceza geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor'a ilk haftadan 16 bin TL ceza geldi

Denizlispor'a ilk haftadan 16 bin TL ceza geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a Bandırmaspor müsabakasında maç öncesi ve sonrası teknik sorumlunun flaş röportaj ve basın toplantısına katılmamasından dolayı 16 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a Bandırmaspor müsabakasında maç öncesi ve sonrası teknik sorumlunun flaş röportaj ve basın toplantısına katılmamasından dolayı 16 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor - RH Bandırmaspor maçına ilişkin yeşil-siyahlı ekibe para cezası verdi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, "Denizlispor Kulübü'nün, 14.08.2021 tarihinde oynanan Denizlispor - RH Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, karşılaşma öncesi ile sonrası yapılan flaş röportajlara ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizlispor'a ilk haftadan 16 bin TL ceza geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 17:15:58. #1.15#

title