Denizlispor'a güven veren istatistik

SPOR Toto Süper Lig'de 3-2'lik Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından kümede kalma umutlarını artıran Yukatel Denizlispor, gözünü pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına çevirdi. Yeşil-siyahlılar 2017-2018 sezonundan itibaren Gaziantep Futbol Kulübü adıyla yarışmaya başlayan rakibini son 3 deplasman maçında da yenmeyi başardı. Ege ekibi 2017-2018'de TFF 1'inci Lig müsabakasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık sonuçla geçti. Ertesi sezon yine 1'inci Lig karşılaşmasında Denizlispor, Gaziantep FK'yı dış sahada tek golle yendi. Geçen sezon ise iki takım Süper Lig'de kozlarını paylaştı. Denizlispor 1-0 geriye düşmesine rağmen kırmızı-siyahlıları Sacko'nun 2 goleyle 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Hakan Kutlu, seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu söyledi. Malatyaspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına Gaziantep'ten mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini ifade eden Kutlu, "Ben takımıma inanıyorum. Süper Lig'de kalacağız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız ama istediğimizi alıp eve döneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT