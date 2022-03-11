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Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Spor
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Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, sezona olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ara verilmesiyle hem dinlenme hem antrenman yapma fırsatı buldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, sezona olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ara verilmesiyle hem dinlenme hem antrenman yapma fırsatı buldu.

Ligde bu haftayı bay takım olarak geçen yeşil-siyahlılar, Futbol Federasyonu'nun yurttaki olumsuz hava koşulları yüzünden hafta sonu oynanacak maçları 1 hafta ileri kaydırmasıyla toplam 2 hafta maç oynamayacak. Denizlispor, bu arayı kamp dönemi gibi geçirerek teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde sıkı çalışmayı hedefliyor.Denizlispor, ara sonrası alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kocaelispor'a deplasmanda rakip olacak. Yeşil-siyahlı ekip 2 günlük iznin ardından çalışmalara dün başladı.


Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haberler

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