Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor, 55. yaşını kutluyor

Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de mücadele ederek küme düşen Denizlispor, 55. yaşını kutluyor.

Süper Lig'de mücadele ederek küme düşen Denizlispor, 55. yaşını kutluyor. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu yıl pandemi dolayısıyla bir etkinlik planlanmadığı açıklandı.

Denizlispor, Süper Lig'de verdiği mücadelede 2021 yılı itibariyle 55. yaşını kutluyor. 26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan ve Süper Lig'e verdiği mücadelelerin ardından küme düşen Denizlispor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yıl dönümüne ilişkin, "26 Mayıs 1966 tarihinde Dr. Samim Gök tarafından kurulan, başarıları ile Türkiye'yi ve Denizli'yi gururlandıran, şehrimizin en önemli markası Denizlispor'umuzun 55. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden açıklamayla birlikte hazırlanan kutlama görüntüsü de taraftarlar tarafından beğenildi. - DENİZLİ

Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu
BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu
Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Beşiktaş'ın hedefindeki kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'ya veda etti
Beşiktaş'ın hedefindeki kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'ya veda etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Deniz Çakır Ebru Gündeş Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:52:02. #1.14#

title