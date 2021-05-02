Denizlispor, 4. kez Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz