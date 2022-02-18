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Denizlispor 3 puan için Samsun'a gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor 3 puan için Samsun'a gidiyor

A. Denizlispor, Yılport Samsunspor maçının Denizli'deki hazırlıklarını tamamladı.

DENİZLİ (İHA) - A. Denizlispor, Yılport Samsunspor maçının Denizli'deki hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'de A. Denizlispor, 20 Şubat 2022 Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına hız kesmeden devam eden yeşil siyahlı ekip, Denizli'deki hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Bu akşam İzmir'den Samsun'a gidecek olan Denizlispor, son idmanını yarın Samsun'da yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

Son çıktığı maçta evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek moral bulan horoz ligde 24 puanla 17. sırada yer alırken, Samsunspor ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor. - DENİZLİ

Denizlispor 3 puan için Samsun'a gidiyor

Denizlispor 3 puan için Samsun'a gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Denizlispor, Samsunspor, Denizli, Samsun, Spor, Haberler

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