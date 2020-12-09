Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

- Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı