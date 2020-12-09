Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
09.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:15
- Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
- Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
DENİZLİ - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı