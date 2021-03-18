Denizlispor 3 puan için hazırlanıyor

Süper Lig 31. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Y. Denizlispor, hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig 31. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Y. Denizlispor, hazırlıklarına devam ediyor.

Y. Denizlispor, Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon koşuları ile antrenmana devam eden yeşil-siyahlı oyuncular, taktik çalışma ile günü tamamladı. Tedavisi tamamlanan Leismann takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Özgür Çek ve Recep Niyaz takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Sakatlığı süren Ayman Ben Mohamed ise antrenmana katılmadı. Yeşil-siyahlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı