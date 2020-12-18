Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor
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Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor

18.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:59
Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor

Yukatel Denizlispor, A. Alanyaspor hazırlıklarını devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, A. Alanyaspor hazırlıklarını devam ediyor. 3 puan alarak sıkıntılı günlerden kurtulmak isteyen yeşil siyahlı ekipte 5 oyuncu forma giyemeyecek.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. Haftasında A. Alanyaspor'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin hazırlıklarına devam ediliyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde yapılan antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı. Kötü gidişata dur demek isteyen horozlar, 3 puan almak için mücadele edeceği maçta 5 oyuncusundan yoksun olacak. Takımda sakatlıkları bulunan Subotic, Dossevi, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ile sarı kart cezalısı Bakalorz, A. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - DENİZLİ

Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor
Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor
Denizlispor 3 puan için çalışmalara devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:03:06. #1.15#
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