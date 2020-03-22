Denizlispor, 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacak
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, 26 Mart Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, 26 Mart Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadesi yer aldı.
Çalışmaların taraftar ve basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi.
Hugo Rodallega Türk bayraklı tişörtle çalıştı
Takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega, lige verilen arada evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncunun Türk bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden beğeni aldı.
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Kaynak: AA