Denizlispor 16 yıl sonra ilk peşinde
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Denizlispor 16 yıl sonra ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor 16 yıl sonra ilk peşinde

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, ligde 2005 yılından beri yenemediği rakibine karşı 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.

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Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, ligde 2005 yılından beri yenemediği rakibine karşı 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki ekip, 53. kez karşı karşıya gelecek. Lig ve kupada iki takım arasında şu ana kadar oynanan 52 maçta Fenerbahçe 34 kez kazanırken, Denizlispor 6 kez sahadan zaferle ayrıldı, 12 maç ise berabere bitti.

Düşme hattında yer alan Denizlispor ligde oynanan karşılaşmalarda sarı lacivertli rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. Ege ekibi, Denizli'de oynanan ve 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye karşı ligde galibiyet yüzü göremedi. Denizlispor, sarı lacivertlilere karşı deplasmanda yalnızca 1 kez kazanabildi. Yeşil-siyahlılar, 2001 yılında oynanan Türkiye Kupası maçında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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