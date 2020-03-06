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Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe karşısında

SÜPER Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek son verip moral bulan Yukatel Denizlispor, yarın Fenerbahçe deplasmanına rakibinin bileğini 15 yıl sonra ilk kez bükme hedefiyle çıkacak.

06.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:06
Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe karşısında

SÜPER Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta BtcTurk 'u yenerek son verip moral bulan Yukatel , yarın deplasmanına rakibinin bileğini 15 yıl sonra ilk kez bükme hedefiyle çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip, Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı kazandığı takdirde sarı-lacivertliler önünde 2004-2005 sezonundan sonraki ilk galibiyetini alacak. Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te Denizli'de oynanan karşılaşmada 2-0 yenen Denizlispor, o tarihten bu yana rakibi karşısında 3 puanı bir arada göremedi. Denizlispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 lig maçını da kaybetti.

Fenerbahçe'yle 2005-2006 sezonunun son maçında evinde 1-1 berabere kalıp rakibini şampiyonluktan eden Denizli, 2006-2007 sezonundaki iki maçtan da birer puanla ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, 2007-2010 yılları arasındaki 6 lig maçında ise sarı-lacivertlilere yenilmekten kurtulamadı. İki takım arasında bu sezon ilk yarıda 9 yıl aradan sonra Denizli'de oynanan lig maçını sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan Denizlispor'da sakatlıkları süren Bergdich, Mbamba, Lopes, Sackey ve Sacko yarın forma giyemeyecek. Aissati'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.


Kaynak: DHA

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