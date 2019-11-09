Denizlispor 15 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek istiyor

09.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:35

SÜPER Lig'de yarın İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, rakibini 15 yıl sonra ilk kez mağlup etmeye çalışacak. Ligde 11 puanla ateş hattında yer alan yeşil-siyahlı ekip, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi kazandığı takdirde siyah-beyazlıların bileğini yıllar sonra bükecek. Bu sezon 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Denizlispor, Beşiktaş'ı son olarak 2004-2005 sezonunda yendi. Denizli, 21 Ağustos 2004'te ev sahibi olduğu karşılaşmada Kartal'ı 3-1'le geçti.

O tarihten sonra Beşiktaş'la oynadığı 11 maçın 10'unu kaybeden Denizlispor, yalnız 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, son 8 maçta Denizlispor'u yenmeyi başardı. İki takım Süper Lig'de son olarak Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda rakip oldu. 15 Mart 2010'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan son karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Futbolculuk döneminde yıllarca Beşiktaş forması giyerek sembol olduğu siyah-beyazlı formayla şampiyonluklar yaşayan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, eski takımını yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

Kaynak: DHA