Denizlispor 1 puandan memnun SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulma adına en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta, 2-0 öne geçip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Yukatel Denizlispor 1 puana sevindi.

SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulma adına en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı maçta, 2-0 öne geçip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Yukatel Denizlispor 1 puana sevindi. Galibiyet için önemli avantaj yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlılar bu sonuçla Çaykur Rizespor'la arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Diğer rakipleri BtcTurk Yeni Malatyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'un yenildiği haftada kritik deplasmandan kaybetmeden dönen yeşil-siyahlılar umutlarını korumuş oldu. Kariyerinde 200'üncü Süper Lig maçına çıkıp kırmızı kart gören teknik direktör Bülent Uygun alınan 1 puanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Rize'de birçok eksikle yer aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Takımdan ayrılan iki oyuncu, iki kart cezalısı ve iki sakatla burayla eksik geldik. Oyun anlayışımızı uyguladık. Rakibin zaaflarına karşı istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golden sonra geri kaçmaya başladık. 6 aydır oynamayan Sackey'i sahaya sürdük. Bazı arkadaşlarımız bölgesi dışında oynamak zorunda kaldı. Sonuçta 2-2 berabere kaldık. Bir puan da güzel oldu. Düşme potasının kaos ortamında her puanın değeri var. Zor süreçten hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Gaziantep maçını kazanarak seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz. 200'üncü maçım olması dolayısıyla Cüneyt Çakır hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak" dedi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Diğer taraftan, Denizlispor'da koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sonrası oynanan 3 maçta galibiyet alınamaması taraftarı çileden çıkardı. Ara sonrası Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1 yenilip, öne geçtiği maçta en yakın rakiplerinden Çaykur Rizespor'a takılarak alt sıralardan kurtulamayan yeşil-siyahlılarda taraftar grupları sosyal medyada takımın ruhsuz ve isteksiz oynadığını öne sürüp, çok geç olmadan önlem alınmasını istedi. Bireysel uygulamaları ve keyfi hareketleri yapmak isteyen yöneticilerin bunları kendi şirketlerinde yapması gerektiğini savunan taraftarlar, "Burası kimsenin babasının çiftliği değil büyük Denizlispor kulübüdür" eleştirisi yöneltti.

Kaynak: DHA