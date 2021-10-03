Denizlispor: 0-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor
Denizlispor: 0-0

STAT: Atatürk HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xxx), Kemal Mavi (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx) BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Mehmet (xxx), Fethi (xx), Ali (xxx), Abdurrahim (xx), Abdurrahman Canlı (xxx) (Dk. 90+3 Arda), Eray Ataseven (xx) (Dk. 83 Tugay), Roshi (xxx), Bregu (xx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xxx), Kemal Mavi (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR:  Selmani (xxx)- Mehmet (xxx), Fethi (xx), Ali (xxx), Abdurrahim (xx), Abdurrahman Canlı (xxx) (Dk. 90+3 Arda), Eray Ataseven (xx) (Dk. 83 Tugay), Roshi (xxx), Bregu (xx) (Dk. 83 Arda), Novak (x) (Dk. 72 Berk), Marshal (xxx)

DENİZLİSPOR:  Stackhowiak (xxxx)- Hakan (xxx), Oğuz (xx), Schwechlen (xxx), Gökhan (xxx), Onazi (xx), Aissati (xxx) (Dk. 89 Djedje), Muhammed Gönülaçar (xx), Mayi (xx)(Dk. 76 Tusha xx), Muğdat (x) (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu xx), Ömer Şişmanoğlu (xx) (Dk. 63 İlhan xx)

SARI KARTLAR: Fethi (Beypiliç Boluspor), Ömer Şişmanoğlu ( Denizlispor )

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında kendi evinde Denizlispor'la 0-0 berabere kaldı.

24'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunu kaleci kurtardı.

25'inci dakikada Eray'ın aşırtma vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

35'inci dakikada Boluspor atağında Bregu'nun ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci son anda kornere tokatladı.

42'nci dakikada Denizlispor atağında Muğdat sol çaprazda kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldı. Muğdat'ın vuruşunda Selmani mutlak golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

65'inci dakikada Boluspor gole bir kez daha yaklaştı. Roshi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa çok sert vurdu. Topu kaleci kornere tokatladı.

Mücadelede gol sesi çıkmayınca, maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.


Denizlispor: 0-0

Denizlispor: 0-0

Denizlispor: 0-0

Denizlispor: 0-0

Denizlispor: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Seda Sayan Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Gazeteler Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Cengiz Ergün Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mevlüt Çavuşoğlu Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizlispor: 0-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:07:26. #1.11#