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Denizlipor-Beşiktaş maçında görev alacak gazetecilere korona testi yapıldı

Denizlispor ile Beşiktaş arasında 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada görev yapacak basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.

Denizlipor-Beşiktaş maçında görev alacak gazetecilere korona testi yapıldı
18.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:13

Denizlispor ile Beşiktaş arasında 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada görev yapacak basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.

Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği karşılaşmada görev yapacak basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde kurulan sahra çadırında sabah erken saatlerde testler yapılmaya başlandı. Testin karşılaşmada görev yapacak olan yaklaşık 15 basın mensubuna uygulanacağı belirtildi. Test sonuçlarının ise maç günü öncesi çıkacağı ve TFF'ye bildirileceği öğrenildi.

Test yaptıran basın mensupları ise uygulamadan memnun olduklarını, TFF ve yetkililerin sağlıklarını düşündükleri için teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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