Denizlililer saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
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Denizlililer saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Denizli'de vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Denizlililer saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
19.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:19

Denizli'de vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bir esnaf ise arkadaşı ile birlikte meşale yaktı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümününde vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve sokağa çıkarak İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nı bazı vatandaşlar ise meşale yakarak okudu. Kaldırımda Türk bayrağı açarak arkadaşı ile birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Doğukan Karataş, "Atatürk sonuçta bu milleti gençliğe emanet etti. Gençler hiçbir zaman maddi yöne değer vermeyen birisiydi, maneviyat onlar için her şeydir. Bu yüzden de gençliğe emanet ettiğini düşünüyorum bu memleketi ve bizde görevimizi yeterince yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

81 ilde olduğu gibi Denizli Atatürk Stadyumu'nda da saat 19.19'da ışıklar açılarak İstiklal Marşı okundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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