Son dakika haberi: Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
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Son dakika haberi: Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar Denizli'de olacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital Tır' 8'inci durağı...

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Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı

Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar Denizli'de olacak

DENİZLİ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital Tır' 8'inci durağı Denizli'de ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı 'Dijital TIR' projesini hayata geçirdi. Geleceğe katkıda bulunmak amacıyla başlatılan projede teknoloji ve dijital uygulama alanları bulunan 'Dijital Tır', ilk olarak Türkiye turuna Edirne'den başladı. Ardından Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'dan sonra 8'inci durağı olan Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ziyaretçilerine kapısını açtı. Açılışa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun ve vatandaşlar katılım sağladı.

Vali Atik, Dijital Tırda İHA deneyimi yaşadı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun'dan Dijital Tır hakkında bilgi aldı. Vali Atik ve beraberindekiler ile birlikte tırı gezerken, İnsansız Hava Aracı'nı uçurma deneyimini de yaşadı.

Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar açık

Açılıştan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında Dijital Tırı bekleyen ziyaretçiler sırayla içeriye alındı. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı. Dijital Tır içerisinde barındırdığı harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu kutu, yeşil sahne ve sihirli ayna deneyiminde bulundu. Harekete duyarlı olan ekranda ise vatandaşlar karşısına geçerek kendi animasyonunu karşısında gördü. Özel olarak üretilen Dijital Tır içerisinde barındırdığı ileri teknoloji sistemi ile vatandaşlara 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gezebilirken, 9 Nisan 2021 Cuma günü Burdur'a gidecek.

Son dakika haberi: Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
Son dakika haberi: Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
Son dakika haberi: Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı
Son dakika haberi: Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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