Denizlili turizmciler, normalleşmeye geçerken uçak seferlerinin artırılmasını istiyor
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Denizlili turizmciler, normalleşmeye geçerken uçak seferlerinin artırılmasını istiyor

Denizlili turizmciler, normalleşmeye geçerken uçak seferlerinin artırılmasını istiyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kentin özellikle turizm alanında dünyayla rekabet edebilir hale gelebilmesi için uçak sefer sayılarının salgın döneminden normalleşmeye geçilirken artırılması gerektiğini ifade etti.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kentin özellikle turizm alanında dünyayla rekabet edebilir hale gelebilmesi için uçak sefer sayılarının salgın döneminden normalleşmeye geçilirken artırılması gerektiğini ifade etti.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO doğa ve kültür mirası listesinde olan Pamukkale'yi 2019'da 2 milyon 650 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Kentin dış ticaret ve turizmde rekabet içinde olduğu Kayseri, Gaziantep gibi illerin İstanbul ve yurt dışı uçak bağlantılarının salgın öncesi Denizli'nin çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Şen, Denizli'nin düzenli hava yolu taşımacılığıyla turist sayısını katlayarak artırabileceğini kaydetti.

Şen, "İlimizin özellikle sanayi, turizm ve sağlık alanında dünya ile rekabet edebilir hale gelebilmesi, uçak sefer sayılarının pandemi döneminden normalleşmeye geçilirken artırılmasıyla daha hızlı ve mümkün olacaktır. Tüm Denizli'nin beklentisi, İstanbul-Denizli arası seferlerin daha uygun saatlerde belirlenmesi ve en az Gaziantep ve Kayseri gibi Denizli'ye de uçak sefer sayılarının artırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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