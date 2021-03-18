Denizlili tekvandocudan altın madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlili tekvandocudan altın madalya

18.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:26
Denizlili tekvandocudan altın madalya

PAMUKKALE Belediyesporlu tekvandocu Ceyda Gencer, 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kiloda altın madalya kazandı.

PAMUKKALE Belediyesporlu tekvandocu Ceyda Gencer, 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kiloda altın madalya kazandı. İstanbul'da 10-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 46 ülkeden 1500 sporcu mücadele etti. Pamukkale Belediyespor sporcusu Ceyda Gencer, 44 kiloda mücadele ettiği rakiplerin tamamını yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, önemli bir turnuvadan birincilikle ayrıldığı için gururlu olduğunu söyledi. Rakiplerini mağlup edip turnuvayı altın madalyayla tamamladığını ifade eden Gencer, "Turnuvaya iyi hazırlanmıştık. Birincilikle tamamladığım için çok mutluyum. Bana destek olan antrenörüm Abdullah Çırak ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi. Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki de sporcuyu tebrik etti.


Denizlili tekvandocudan altın madalya
Denizlili tekvandocudan altın madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Hülya Avşar Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlili tekvandocudan altın madalya - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:33:23. #1.16#
title