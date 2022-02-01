Denizlili sporcular hünerlerini sergileyerek dereceye girdi

ANTALYA (İHA) - Avrupa'nın en çok katılımlı satranç şampiyonalarından biri olan " Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları" 2 bin 34 sporcunun katılımı ile Antalya Belek Turizm merkezinde düzenlendi. Denizlili sporcular aldıkları derecelerle milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Bir haftadır Antalya'nın gözde tatil merkezi Belek'te düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından katılım gösteren sporcular kıyasıya mücadele etti. 24 kategoride 7 ile18 yaş aralığındaki sporcuların maçlarına sahne olan şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay tarafından verildi.

Denizlili sporcular derece yaptı

Daha önceden milli takım havuzunda olan Denizlili sporcularımız centilmence maçlara imza attı. Şampiyona sonunda farklı yaşlarda derece alarak madalyanın sahibi oldular. 8 Yaş Kızlarda Irmak Somyürek Türkiye 11.'si,11 Yaş Genel Kategoride Mustafa Sezgin Türkiye 5.'si,15 Yaş Genel Kategoride Ali Tütüncü Türkiye 4.'sü, oldu. 16 Yaş Kızlar Türkiye 3.'sü Haticesu Koyuncu olurken 18 Yaş Genel Türkiye 5.'si Mehmet Emre İlkimen oldu. Toplamda 220 sporcunun derece aldığı turnuvada ilk 3'e giren sporcular Kasım ayında yapılması planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na davet edilecek.

İbanoğlu satranç ailesini kutladı

Satranç branşının Denizli'de çok sevilen ve en çok sporcuya sahip branş olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Satranç Türkiye Şampiyonasında yarışan ve milli takım havuzuna giren sporcuları ve ailelerini kutladı. - DENİZLİ

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