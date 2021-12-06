Denizlili sporcular 5 kupayla döndü

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Akhisar'da koşulan Turkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 2. Kademe yarışmalarında Denizlili sporcular, U16 Erkeklerde şampiyon olurken, yarışmayı toplam 5 kupa ile tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Türkcell Bölgesel İl İlçe Karmaları Kros Ligi 2. Kademe 6. Bölge Yarışmaları 5 Aralık Pazar günü Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında yapıldı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı yarışmalara İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Afyon, Çanakkale ve Uşak illerini temsil eden atletizm sporcuları katıldı.

5 kupayla döndüler

Denizli'yi yarışmalarda 23 kişilik sporcu kafilesi temsil etti. İyi bir performans gösteren Denizlili sporcular, U16 Erkekler kategorisinde şampiyonluk kupasının sahibi oldu. U18 ve U14 Erkeklerde ikincilik, U14 ve U16 Kızlarda ise üçüncülük ile toplam beş kupayla Denizli'ye dönen atletler, 17 Aralık'ta Bursa'da gerçekleşecek yarı finallere gitmeye hak kazandı. - DENİZLİ