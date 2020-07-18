Denizlili şehit Emin Güngör'ün annesi hayatını kaybetti
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün annesi hayatını kaybetti.
18.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:53
Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün annesi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Güney Mahallesinde yaşayan şehidin 76 yaşındaki annesi Menendi Güngör, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Şehit Güngör'ün annesi için Güney Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Güngör'ün cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, şehidin annesine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA