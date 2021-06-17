Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor
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Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor

Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından yapımına devam edilen oda binası inşaatında sona gelindi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından yapımına devam edilen oda binası inşaatında sona gelindi.

Geçen yıl Ekim ayında temeli atılan oda binasında inşaat 2021 yılı Ekim ayında tamamlanması hedeflenirken ve 2 bin 400 metre kare arsa üzerine yaptırılan bina 15 milyon TL'ye mal olacağı açıklandı. DSO Başkanı Müjdat Keçeci; "15 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Denizli'de üreten, üretime katkı sağlayan herkesin yeni evi olacak. Burası biz sanayicilerin evi olacak" dedi.

Denizli'de 2020 yılında İzmir Asfaltı üzerinde temeli atılan Denizli Sanayi Odası (DSO) hizmet binası inşaatında sona yaklaşılırken 2 bin 400 metre kare arsa üzerine 3 katlı olarak yapımına devam edilen inşaatın 2021 yılı Ekim ayı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Dış cephe ve iç dekorasyonunda Denizli travertenleri ve mermerinin kullanılacağı bina inşaatının yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacağı belirtildi. Eski Türkiye Ekonomi Bakanı Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Organize Sanayi Başkanı Abdulkadir Uslu ve DSO yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla oda binası inşaatında ilk inceleme gezisi düzenlendi. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, yapımı devam eden binayla birlikte 15 yıllık hayalide gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Aynı bölgeye ticaret odası ve borsanın da hizmet binası yapacağını anlatan DSO Başkanı Keçeci; "Denizli'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olan 3 merkez oda olarak biz, Türkiye'de ilk defa birlikte bir bina yapmak için kolları sıvadık. Üç kurum arasında yeni bir binaya en çok ihtiyaç duyan oda bizdik. Bir sanayi kenti olan Denizli'de, uluslararası ve ulusal heyetleri, devlet büyüklerimizi ağırlarken, sanayicilerimiz adına utanıyorduk. Hiçbir zaman gösteriş peşinde olmadık ama 50 yılı doldurmak üzere olan hizmet binamız artık Denizli'nin büyüyen ve gelişen sanayisine yetmemeye başlamıştı" diye konuştu.

"15 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz"

DSO Başkanı Keçeci; "Bu nedenle diğer odalardan önce davranıp, 2020 yılının Eylül ayında ihalemizi gerçekleştirerek Ekim ayında temelimizi attık. Pandemi nedeniyle temel atma töreni veya başka bir şey yapamadık ve bugüne kadar sizinle bu heyecanımızı paylaşamadık. Bugün sizlerle bu heyecanımızı geç de olsa paylaşmak için birlikte olmak istedik. 15 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Denizli'de üreten, üretime katkı sağlayan herkesin yeni evi olacak. Burası biz sanayicilerin evi olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor
Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor
Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor
Denizlili sanayicilerin 15 yıllık hayali gerçek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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