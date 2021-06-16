Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu
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Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu

Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Denizlili olduğu öğrenilen polis memurlarından biri yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Denizlili olduğu öğrenilen polis memurlarından biri yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesinden olduğu belirlenen şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün kendi mahallesinde toprağa verileceği açıklandı. - DENİZLİ

Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu
Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu
Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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