Denizlili nar üreticisi, sezondan umutlu

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizlili üreticiler, kalitesi dolayısıyla rağbet gören narın, bu sezon da gelir beklentilerini karşılamasını ümit ediyor.

Nar üretiminde Denizli, Ege Bölgesi'nde ikinci, Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerindeki 28 bin dekar alanda nar üretiliyor.

Geçen yıl Denizli'de 50 bin ton olarak gerçekleşen nar rekoltesinin, bu yıl iklim koşulları nedeniyle 5 ton gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah erken saatlerde tarlalara gelen işçiler gün boyu devam eden hasatta, her biri 1 kilogramı bulan narları özenle toplayıp, firmalar aracılığıyla iç ve dış pazara gönderiyor.

???????- "Verim düşük olsa da kalite yüksek oldu"

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, bu yıl iklim koşulları nedeniyle rekoltenin azaldığını söyledi.

Pamukkale ilçesinde yetişen Hicaz narının tat, renk, aroma ve kalitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni olduğunu aktaran Gemici, üreticinin narı dalında sattığını aktardı.

Talebin yüksek olduğunu vurgulayan Gemici, "Bu sene iklim olarak her türlü sıkıntıyı yaşamamıza rağmen yetiştirme teknikleriyle nara iyi bakarak ve besleyerek üreticimizin aldığı verim düşük olsa da kalite yüksek oldu. O yüzden narlarımız dalında satıldı. Kaliteden kesinlikle ödün vermedik." ifadelerini kullandı.

"40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor"

Gemici, geçen yıl 50 bin ton rekoltenin bu yıl 5 bin ton aşağıda gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"İklim koşulları iyi olduğunda 55 bin ton civarında rekoltemiz oluyordu. Olumsuz hava şartlarından dolayı verimde düşüş yaşandı. Fiyatlar üreticimizi memnun edecek düzeyde olduğu sürece bu işe devam edeceğiz. Çiftçi girdilerin artmasına rağmen gayretli bir şekilde kaliteli narı yetiştirmeye devam ediyor. Kesilen narların yüzde 75'i ihracata, geriye kalanı da iç piyasaya gidiyor. Denizli narı başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Kanada'ya kadar 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor."

"Kaliteden taviz vermiyoruz"

Üretici Bayram Kahraman, çiftçinin bu yıl her türlü zorluğa rağmen kaliteli nar üretmek için canla başla çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Narımız daldan kesilip kasaya girmeden satılıyor. Rekoltemiz düşük olsa da biz kaliteden taviz vermiyoruz. Pamukkale ilçemize yakışan Hicaz narını yetiştirmeye devam ediyoruz. Yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz."

"Fiyatlar makul"

Bayram Kılıç ise yıllardır nar ürettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İyi tarım uygulaması yapıyoruz. Nar kolay yetişen bir meyve değil. Emek veriyoruz. Ancak soğuk ve sıcaklıklardan dolayı tonda yüzde 30-40 civarında kaybım var. Girdiler de arttı. Ancak fiyatlar makul seviyede. Biz kaliteli narı vatandaşın sofrasına göndermek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi nasıl üretim yaparız diye sürekli çalışmalar yapıyoruz. "