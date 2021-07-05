Denizlili milli yüzücü Baturalp, havaalanında çiçeklerle karşılandı
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Denizlili milli yüzücü Baturalp, havaalanında çiçeklerle karşılandı

Denizlili milli yüzücü Baturalp, havaalanında çiçeklerle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Yüzme Federasyonu ( FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatlarına davet edilen Denizlili Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Çardak Havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu ( FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatlarına davet edilen Denizlili Milli yüzücü Baturalp Ünlü, Çardak Havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu ( FINA) tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatlarına davet edilen Denizlili Milli yüzücü Baturalp Ünlü, daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B barajını geçen milli yüzücü Uluslararası Yüzme Federasyonundan gelen davetle 23 Temmuz ile 8 Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Cuma günü akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gelen Milli yüzücüyü ailesi, sevenleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Çardak Havaalanında çiçeklerle karşıladı. Duygu dolu anların yaşandığı dakikalarda ailesiyle hasret gideren Milli Sporcu, yetişmesinde en büyük emek sahibi isimlerden biri olan Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile sarılarak olimpiyata katılacak olmanın mutluluğunu birlikte paylaştı. - DENİZLİ

Denizlili milli yüzücü Baturalp, havaalanında çiçeklerle karşılandı
Denizlili milli yüzücü Baturalp, havaalanında çiçeklerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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