Denizlili ihracatçılar yılın ikinci yarısından umutlu Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, haziran ayında kentin ihracatının çift haneli büyüdüğünü, yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemeyi umut ettiklerini bildirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, haziran ayında kentin ihracatının çift haneli büyüdüğünü, yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemeyi umut ettiklerini bildirdi.

Memişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TİM rakamlarına göre ülke ihracatının haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13,5 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Denizli'nin ihracatında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli artışlar yaşandığına işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 yükselişle 247 milyon dolar oldu. DENİB üyelerince yapılan ihracat ise yüzde 20 artışla 183 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatımızın mayıs ayına kıyasla yüzde 45'in üzerinde artması, Kovid-19 salgınının ihracatımız üzerindeki etkilerinin giderek azaldığını gösteriyor. Bu noktada, yaşadığımız olağanüstü süreç boyunca mücadele azimlerini kaybetmeyen ve ilimiz ihracatına katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Memişoğlu, en önemli pazarları olan İngiltere, Almanya, ABD ve Fransa'ya ihracatlarda hızlı yükselişler görüldüğünü de belirterek, "Yılın ikinci yarısında haziran ayıyla birlikte yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız 2020'yi hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA