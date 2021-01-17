Denizlili hayırsever, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyor
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Denizlili hayırsever, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyor

17.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:10
Denizlili hayırsever, tekerlekli sandalyeleri ücretsiz tamir ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hayırsever Ali Sağdaç, bedensel engellilere ücretsiz tekerlekli sandalye tamir hizmeti veriyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hayırsever Ali Sağdaç, bedensel engellilere ücretsiz tekerlekli sandalye tamir hizmeti veriyor.

Bir kablo fabrikasında teknisyen olarak çalışan Ali Sağdaç, işinden de edindiği bilgi ve tecrübelerle, Eskihisar Mahallesi'ndeki evinde bozuk ya da hurdaya ayrılmış tekerlekli sandalyeleri onarıp bakımını yapıyor.

Sağdaç, tamiri ve bakımını yaptığı atıl durumdaki araçları da sosyal medya hesabından paylaşıp ihtiyaç sahibi engellilere hediye ediyor.

Ali Sağdaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imamlık yapan bir arkadaşının tamir etmesi için kendisine tekerlekli sandalye getirince bu konuda çalışma yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bedensel engellilere böyle bir katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Sağdaç, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan ancak satın alamayan insanlar var. Bu kullanılmayan tekerlekli sandalyeleri yeniden kullanıma kazandırıyorum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek beni çok mutlu ediyor. Yaklaşık 5 aydır 20'ye yakın tekerlekli sandalye tamir ettim. İnsanlar bana kullanmadıkları sandalyeleri getirebilir. Daha fazla tekerlekli sandalye tamir edip insanları sevindirmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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