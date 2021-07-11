Denizlili halterciden Türkiye rekoru
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Denizlili halterciden Türkiye rekoru

Denizlili halterciden Türkiye rekoru
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da yapılan U23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda yarışan Mehmet Avcıl, toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Afyonkarahisar'da yapılan U23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda yarışan Mehmet Avcıl, toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6-10 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapıldı. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Pamukkale Belediyespor'u U23 kategorisinde 96 kiloda Mehmet Avcıl, gençler 67 kiloda ise Fatih Çetin temsil etti. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Mehmet Avcıl, koparmada 146 kilo, silkmede de 181 kilo kaldırmayı başardı. Toplamda 327 kilograma ulaşan ve kategorisinde Türkiye rekorunu kuran Avcıl, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Avcıl, bu derecesi ile 24 Eylül 2021'de Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da elde etti.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporda elde edilen başarılar nedeniyle gururlu olduklarını belirterek, "Hem takım sporlarında hem de bireysel dallarda güzel haberler ardı ardına geliyor. Son olarak halter branşımızda sporcumuz Mehmet Avcıl 327 kilo kaldırarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Kendisini bu büyük başarı için kutluyorum. Pamukkalemizin ve kulübümüzün adını Avrupa'da duyuracak. Pamukkale sporun da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Denizlili halterciden Türkiye rekoru
Denizlili halterciden Türkiye rekoru

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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