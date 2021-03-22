Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki
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Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki

22.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:40
Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki

Denizli'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden 40 genç üye, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Hareketine katıldı.

Denizli'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden 40 genç üye, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Hareketine katıldı. Grup adına konuşan Numan Bozca, "Sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz" dedi.

Denizli'de CHP'den istifa eden bir grup genç, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi. Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti. İktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla yollarını ayırdıklarını belirten Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz" dedi.

Grup, birlikte 'Andımız'ı okuduktan sonra dağıldı. CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı. - DENİZLİ

Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki
Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki
Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki
Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu'na tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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