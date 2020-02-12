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Denizlili genç kızların boksta gururlandıran başarısı

Çankırı'da yapılan Kadın Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsilen katılan Ayşe Gönel 38 kg'da Türkiye 2.'si, Irmak Kocakaya ise 40 kg'da Türkiye 5.'si oldu.

12.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:10
Denizlili genç kızların boksta gururlandıran başarısı

Çankırı'da yapılan Kadın Ferdi Boks Şampiyonasında 'yi temsilen katılan Ayşe Gönel 38 kg'da Türkiye 2.'si, Irmak Kocakaya ise 40 kg'da Türkiye 5.'si oldu.


Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan 'Üst Kadın Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında Denizlili sporcular büyük başarı sağladı. Gönel ve Kocakaya'nın kazandığı başarılar ile ilgili açıklamalarda bulunan Antrenör Hüseyin Aldi, şampiyonaya sporcularının sıkı hazırlandığını kaydederek, "Aslında şampiyonluk için geldik. Yarı final maçında Gönel'in burnu ile alakalı bir problem oluştu. Final maçında burnundaki kanama devam edince odaklanamadık maça ve 3-2 puanla karşı taraf aldı. Geçen yıl Türkiye 3.'sü olmuştuk. Bu sene ise şampiyona da 2.' olduk. İnşallah gelecek yıllarda şampiyon olacağız" dedi.


Öte yandan şampiyonaya 700'e yakın sporcunun katıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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