Denizlili Firmanın İhracat Alacağını Hesabına Geçirten Nijeryalı Kadın Yakalandı

Denizlili firmanın ihracat alacağını hesabına geçirten Nijeryalı kadın yakalandı



DENİZLİ'de ihracat yapan bir şirketin bilgilerini ele geçirerek İngiltere'deki firmadan alacağı olan 80 bin Euro'yu kendi hesabına aktararak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Nijerya uyruklu 29 yaşındaki L.O.O. isimli kadın, İstanbul'da parayı çekerken polis tarafından suçüstü yakaladı. L.O.O.'nun banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 ayda yaklaşık 1 milyon dolarlık para hareketi olduğu ortaya çıktı.



Denizli'de plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ürünlerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihracat eden firmanın internet sitesini ve e-posta ele geçirerek, firmanın yurt dışındaki alacaklarını başka hesaplara yatırtıp, dolandırıcılık yapan Nijerya uyruklu L.O.O. adlı kadın, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da yakaladı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Nijerya'da hackerler tarafından Denizli'deki firmanın internet sunucusuna girildiğini tespit etti. Hackerların firmanın alacağı olan Avrupa'daki borçlu olan firmalara mail gönderip, şirketin adres ve banka hesap numaralarının değiştiğini, yeni hesap numarasına paranın gönderilmesini isteği belirlendi. Polis ekipleri, İngiltere'den paranın gönderileceği İstanbul'daki banka şubesini de saptedı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Nijerya'dan 10 ay önce Türkiye'ye gelen L.O.O.'yu parayı çekerken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. L.O.O.'nun banka hesaplarını da inceleyen ekipler, 10 ay içinde yaklaşık 1 milyon dolar para hareketinin olduğunu tespit etti. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan L.O.O., adliyeye sevk edildi.



L.O.O.'nun parayı teslim alıp ülkesine dönmeyi amaçladığı, dolandırıcılık için ise Nijerya'daki hacker'larla çalıştığı öğrenildi. Konunun Nijerya ayağının araştırılması için de bilgi verileceği öğrenildi.