Denizlili Firmanın İhracat Alacağını Hesabına Geçirten Nijeryalı Kadın Yakalandı

DENİZLİ'de ihracat yapan bir şirketin bilgilerini ele geçirerek, İngiltere'deki firmadan alacağı olan 80 bin euroyu kendi hesabına aktardığı iddia edilen Nijerya uyruklu Lovent Obehi O. (29), İstanbul'da parayı çekerken polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, Lovent Obehi O.'nun banka hesaplarında 10 ayda yaklaşık 1 milyon dolarlık para hareketi olduğu ortaya çıktı.



Denizli'de plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ürünlerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç eden firmanın şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, Nijerya'da hacker'lar tarafından Denizli'deki firmanın internet sunucusuna girildiğini belirledi. Hacker'ların, Denizli'deki firmaya borçlu olan Avrupa'daki şirketlere mail gönderip, şirketin adres ve banka hesap numaralarının değiştiğini, yeni hesap numarasına paranın gönderilmesini isteği saptandı. Polis ekipleri, hacker'ların isteği üzerine İngiltere'den paranın gönderileceği İstanbul'daki banka şubesini de tespit etti.



Geçen salı günü operasyon düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nijerya'dan 10 ay önce Türkiye'ye gelen Lovent Obehi O.'yu, parayı çekerken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Lovent Obehi O.'nun banka hesaplarını da inceleyen ekipler, 10 ay içinde yaklaşık 1 milyon dolar para hareketinin olduğunu belirledi. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Şüphelinin parayı teslim alıp ülkesine dönmeyi amaçladığı, dolandırıcılık için ise Nijerya'daki hacker'larla çalıştığı öğrenildi. Konunun Nijerya ayağının araştırılması için de bilgi verileceği öğrenildi.



- Denizli