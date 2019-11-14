Denizlili engelli çiftin yaşam mücadelesi

14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:50

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan bedensel engelli Gürkan ve Rahime Tan çifti, simit ve poğaça sattıkları seyyar tezgahta "ekmek kavgasını" birlikte veriyor.

Üç yaşında geçirdiği felç nedeniyle sağ ayağını kullanamayan Rahime Tan ile doğuştan bedensel engelli Gürkan Tan'ın yolları, ortak arkadaşları vesilesiyle 2013 yılında kesişti.

Çift, geçimlerini Denizli Devlet Hastanesi önünde Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen seyyar tezgahta simit ve poğaça satarak sağlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesince kendilerine hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeyi ortak kullanan çift, akşam olunca evlerinin yolunu tutuyor.

Sıkıntılara rağmen mutlu olduklarını belirten Rahime Tan, "Tekerlekli sandalyeyi bazen eşim kullanıyor, bazen ben kullanıyorum. Eşim bindiğinde bastonla tekerlekli sandalyeye tutunarak beraber yürüyorum. Hayatta iyi ve kötü günlerimizde hep beraberiz. Bu halimizle çalışmaktan gururluyuz." dedi.

Rahime Tan, ortak kullandıkları sandalyeye ilişkin ise "Bir tane daha olsa iyi olurdu." yanıtını verdi.

Gürkan Tan da evde oturmak yerine hayatın içinde olmayı tercih ettiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"İşimizdeki zorlukları el birliğiyle aşıyoruz. Evde kalmayı değil, hayatın içinde olmayı seviyoruz. Bu şekilde gelirimizi elde ediyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de toplumla iç içe yaşıyoruz. Rızkımızın peşinde koşmaya devam ediyoruz. Yağışlı ve soğuk havalarda işimiz zor oluyor. Ancak bu zorluklara birlikte göğüs geriyoruz. Kendi işimizi alnımızın teriyle ve onurumuzla yapıyoruz."

Kaynak: AA