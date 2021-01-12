Denizlili dart sporcuları Erden ve Bodur, şampiyon ilan edildi

Denizlili dart sporcuları Merve Erden ve Ayşe Bodur'un yarım kalan 2019-20 sezonunun şampiyonu olarak ilan edildiği bildirildi.

Denizlili dart sporcuları Merve Erden ve Ayşe Bodur'un yarım kalan 2019-20 sezonunun şampiyonu olarak ilan edildiği bildirildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulunun çevirim içi yaptığı toplantıda, yarım kalan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nı tescil ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kadınlarda Merve Erden'in, genç kızlarda Ayşe Bodur'un şampiyon ilan edildiği belirtildi.

Yıldız erkeklerde Cevdet Murat Özçelik'in Türkiye ikincisi olduğu da bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu